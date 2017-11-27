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EDİRNE

Edirne yerel haberleri: Edirne'de etkili sağanak devam ediyor

Edirne'de etkili sağanak devam ediyor

Edirne'de öğleden sonra başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyardı.

Haber MerkeziAA
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de öğleden sonra başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı, yağışa zaman zaman hızını artıran rüzgarda eşlik ediyor. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunurken bir kısmı da otobüs durakları ve iş yerlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Şu ana kadar herhangi bir su baskınının yaşanmadığı ve hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü şehirde, sağanak yağışın sabaha karşı etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

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