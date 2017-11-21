Emniyet Türkiye'nin suç haritasını çıkardı

Türkiye'nin detaylı suç haritasını çıkardı. Silah kaçakçılığı ve sahte parada İstanbul, biyokaçakçılık ve organize suçta Ankara ilk sıradı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye'nin suç röntgenini çekti. Detaylı analizin sonucunda hazırlanan raporda, kaçakçılığın Türkiye'yi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen, terör ve suç örgütlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için finansal destek sağladığı çok aktörlü ve değişken yapılı bir süreç olduğu belirtildi. Operasyon sayılarına göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana ilk 5 sırada yer aldı.

Yolsuzluğa karşı 2015'te 133, 2016'da 125 planlı operasyon gerçekleştirildiği belirtilen raporda, 2016'da planlı operasyonlar içinde "FETÖ, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı" suçlarının diğer yolsuzluk suçlarına göre daha fazla işlendiği tespit edildi.

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Habertürk'ün haberine göre, 2012'de 874 yolsuzluk olayında 8 bin 859 şüpheli gözaltına alınırken 2016'da operasyon sayısı 426'ya, gözaltı sayısı ise 2 bin 922'ye düştü. 2016'da bazı suçarın (Uyuşturucu, gasp, hırsızlık kapsam dışı) en çok işlendiği ilk 3 kent şöyle:

Silah ve mühimmat kaçakçılığı: İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep

Sahte para: İstanbul, Antalya, İzmir

Tefecilik (olay sayısı): Ankara (98), Adana (64), Diyarbakır (28)

Biyo-Kaçakçılık: Ankara, Van, Mersin

Organize suç: Ankara, İstanbul, İzmir

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Tarihi eser kaçakçılığı: İzmir, Bursa, Konya

Nitelikli dolandırıcılık (operasyon): Adana (39), İzmir (34), Antalya (27)

Alkol kaçakçılığı (şişe): Adana (75.074), Mersin (35.172), İzmir (24.862)

Akaryakıt kaçakçılığı (litre): Batman (966.007), İzmir (544.867), Şanlıurfa (536.023)

İlaç kaçakçılığı: Ağrı, Ankara, Van

Cep telefonu kaçakçılığı: Van (12.655), İstanbul (10.518), Bitlis (7.239)

Sigara kaçakçılığı (paket): Van (11.049.623), Şanlıurfa (5.070.673), Gaziantep (4.528.233)