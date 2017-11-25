Erdoğan öğretmenlere tek tek sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı’nda aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu konuklarını Beştepe sofrasında ağırladı. Yaklaşık 2 saat süren yemekte ağırlıklı olarak son günlerde tartışılan yeni sınav sistemi, eğitimdeki sorunlar ve atılabilecek adımlar konuşuldu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte konuklarına tek tek söz vererek eğitim sistemiyle ilgili görüşlerini aldı.

''KENDİ TARİHİMİZE GÖRE DÜZENLEYELİM''

Erdoğan’ın eğitim müfredatı ve yeni sınav sistemi konusunda görüşlerini aldığı konuklarına, “Müfredatımızı kendi tarihimize göre düzenlemek durumundayız. Eğitim ve öğretimde çok ciddi bir dönüşüme girmemiz lazım. TEOG ve LYS’deki değişiklikler bu kapsamda yapılmıştır. Çocuklarımızı sınav stresinden uzak tutmalıyız. En büyük kaynağı ayırdığımız eğitim sisteminde reformları elbirliğiyle gerçekleştirmeliyiz” dediği öğrenildi.

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KİMLER KATILDI?

Yemeğe Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, TED Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Aysu Demirtaş, Hakkari Merkez Şehit Selahattin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nazlı Serdar Taş, Nevşehir Merkez Damat İbrahim Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Boyacı ve Karabük Safranbolu FSM Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çetin katıldı.