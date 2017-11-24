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POLİTİKA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaştı

Erdoğan-Trump görüşmesinin yapıldığı odadan çarpıcı 3 detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda önemli bir görüşme yaptı. Beştepe'deki çalışma ofisinden yapılan görüşmede Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Odada bulunan 57. Alay sancağı, 15 Temmuz anıtı maketi ve Altay tankının maketi dikkat çekti.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındığı öğrenildi.

Fidan ve Çavuşoğlu da eşlik etti

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Osmanlı sancağı ve Altay tankı

Öte yandan görüşme yaptığı odada bulunan Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay'ın sancağı dikkat çekti.

Ayrıca Külliye önünde yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi maketi ile Altay tankının maketi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin fotoğrafının sosyal medyadan paylaştı.

Erdoğan Trump'la görüştü
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Erdoğan Trump'la görüştü

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