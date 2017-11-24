Erdoğan-Trump görüşmesinin yapıldığı odadan çarpıcı 3 detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındığı öğrenildi.

Fidan ve Çavuşoğlu da eşlik etti

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.



Osmanlı sancağı ve Altay tankı

Öte yandan görüşme yaptığı odada bulunan Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay'ın sancağı dikkat çekti.

Ayrıca Külliye önünde yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi maketi ile Altay tankının maketi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin fotoğrafının sosyal medyadan paylaştı.