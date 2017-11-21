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POLİTİKA

Erdoğan’dan ‘hemşehri’ talimatı

Erdoğan’dan 'hemşehri' talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019 seçimleri öncesinde nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlere özel önem verilmesini ve partililerin büyük şehirlerde yaşayan hemşehrilerine ulaşmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hemşehri dayanışması’ talimatı kapsamında AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları’nın yapacağı çalışmalar yoğunlaşacak. Çalışmalar “İstanbul ve Ankara’yı alan Türkiye’yi alır” görüşünden hareketle başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu kapsamda seçimlere kadar büyük şehirlere göç eden seçmenlerin şikâyetlerinin ve sorunlarının tespit edilerek çözüme kavuşturulması da planlanıyor.

Baba ocağı Rize’den kongre çalışmalarına başlayan Erdoğan’ın da şubat ayı sonuna kadar her hafta sonu iki kente gitmesi planlanıyor. Şubat ayında büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için önümüzdeki 3.5 aylık dönemde yoğun bir kongre takvimi öngörülüyor.

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