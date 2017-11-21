Eren Bülbül'ün yeğeninin adını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün köy evi Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yaptırılıyor. Eren Bülbül'ün mezarının hemen yanında yapımına başlanan evin yaz aylarına kadar bitirilmesi bekleniyor.

Habertürkün haberine göre, Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, evin projesi ve yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan dosyayı haftasonu Trabzon'da bulunan ve Bülbül ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın "Gereken her neyse eksiksiz yapılsın" talimatı verdiği belirtildi. Erdoğan'ın Bülbül ailesini ziyaretinde Eren Bülbül'ün ablasının yeni doğan ve "Eren" adı verilen bebeğinin kulağına ezan okuyup "Adı Asaf Eren olsun" dediği öğrenildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

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