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POLİTİKA

Şehir Eren Bülbül'ün yeğeninin adını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Eren Bülbül'ün yeğeninin adını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gereken her neyse eksiksiz yapılsın" talimatı verdiği belirtildi. Erdoğan, Bülbül ailesini ziyaretinde Eren Bülbül'ün ablasının yeni doğan ve "Eren" adı verilen bebeğinin kulağına ezan okuyup adını verdi.

Haber MerkeziDiğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etmişti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün köy evi Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yaptırılıyor. Eren Bülbül'ün mezarının hemen yanında yapımına başlanan evin yaz aylarına kadar bitirilmesi bekleniyor.

Habertürkün haberine göre, Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, evin projesi ve yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan dosyayı haftasonu Trabzon'da bulunan ve Bülbül ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın "Gereken her neyse eksiksiz yapılsın" talimatı verdiği belirtildi. Erdoğan'ın Bülbül ailesini ziyaretinde Eren Bülbül'ün ablasının yeni doğan ve "Eren" adı verilen bebeğinin kulağına ezan okuyup "Adı Asaf Eren olsun" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

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Eren Bülbül iyi ki varsın!
GÜNDEM
Eren Bülbül iyi ki varsın!

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