Erzurum'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede dün akşamdan itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle kar kalınlığı Erzurum kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Erzurum-Bayburt karayolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece bazı TIR'lar yolda kaldı. Bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, yoldan büyük ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Erzurum-Tekman karayolu ile Şenkaya ilçesindeki Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolu da hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için 350 kişilik ekip ve araçlarla çalışmaları sürdürüyor.

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5 günlük Erzurum hava durumu

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşamdan itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 1, ilçelerden Refahiye'de 55, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Otlukbeli ve Üzümlü'de 2'şer olmak üzere toplam 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 12 ekip, 6 greyder, 2 kepçe, 1 kanal kazıcı ve 3 arazi aracıyla köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5 günlük Erzincan hava durumu

Kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

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Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum'da 3, Kars'ta 2 derece ölçüldü. Sıcaklık Ağrı'da sıfır, Erzincan ve Tunceli'de 1, Iğdır'da 4 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli ve Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Ağrı'da 2, Ardahan ve Kars'ta sıfır, Erzurum'da sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FOTOĞRAF 18 Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Erzurum kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Bazı iş yeri sahipleri de sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokaklarda yürüyerek okullarına gitmeye çalıştı. Karın Erzurum'a çok yakıştığını belirten kent sakinleri, Karın birçok yararı var ancak sıkıntısı da çok dedi. Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken kar yağışı da devam ediyor. Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum’da yoğun kar yağışı Erzurum'da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar, Palandöken'den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erzurum, Bingöl ve Bayburt yolları kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken kar yağışı da devam ediyor.



Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidi çığ tehlikesi nedeniyle kapatılırken, güzergahta ulaşım Ovit Tüneli'nden tek yönlü sağlanıyor.

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Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda, kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar yağışının ardından bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı Ovit Dağı geçidi, tipinin etkisini artırması ve çığ riski sebebiyle kapatıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı zirvede Karayolları ekipleri, bir süre yürüttükleri kar temizleme çalışmasına çığ riskinden dolayı ara verdi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle yetkililer, yaptıkları görüşmelerin ardından yapım çalışmalarının sürdüğü Ovit Tüneli sağ tüpünü kontrollü olarak ulaşıma açtı. Gelen araçlar yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra eskort eşliğinde karşı yöne geçiriliyor. Araçların geçişi sırasında tünel tek yön olarak kullanılıyor.

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Orhan Genç, ilk kez tüneli kullandığını belirterek, yarım saatte Erzurum tarafından Rize'ye geçtiğini kaydetti.

Muhammet Ali Bilgin de, "Bu aylarda Ovit Dağı'nı aşmak mümkün değil. Bu hava şartlarında tünelden geçeceğiz. Tüneli yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlar büyük bir zahmetten kurtuldu. Gerçekten çok büyük bir kolaylık oldu. İnşallah ikinci tüp de en kısa sürede hizmete girer" dedi.

5 günlük Rize hava durumu