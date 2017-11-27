Eşini yüzünden bıçaklayan adamdan pişkin paylaşım

Konya'nın Meram ilçesinde kıskançlık krizine giren mobilya ustası Musa Türkmen (35), eşinin yüzüne bıçakla çarpı işareti yaparak öldürmeye kalkıştı.

İddiaya göre Musa Türkmen, 14 yıllık eşi Rukiye Türkmen'in (30) telefonundaki mesajları görünce aldatıldığını düşündü. Öfkeli koca 11 yaşındaki kızının yanında eşine maket bıçağıyla saldırdı. Genç kadını yüzünden yaralayan Türkmen, küçük kızın çığlıkları üzerine eşini bıraktı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken Türkmen de gözaltına alındı. Rukiye Türkmen polise verdiği ifadede yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Eşimle uzun zamandır problemler yaşıyorduk. Olay günü okula giden kızımın öğretmenleri ile görüşmek üzere çıkacağım sırada eve geldi. Yanında 11 yaşındaki kızım da vardı. Önce tartışmaya başladık. Ardından kanepede otururken bana yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Bir süre yerden kalkamadım. Daha sonra üzerime çıkıp maket bıçağı ile çarpı işareti attı. Boğazımdan bıçaklayacağı sırada kızım 'baba Allah aşkına yapma' diye çığlık attı. Bunun üzerine Musa üzerimden çekilerek kızımı da yanına alarak evden ayrıldı. Kızım çığlık atmasaydı beni öldürecekti" dedi. Eşinden şikayetçi olduğunu belirten Rukiye Türkmen hakkında koruma kararı verildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Saldırgan koca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM

PİŞKİN PAYLAŞIM

Serbest kalan Musa Türkmen, sosyal medya hesabından 'Sonunda özgürüm. Allah'ım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun' paylaşımı yaptı.