Eskişehir'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 şüphelide çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 23:52 IHA