GündemEskişehirde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 şüphelide çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haber MerkeziIHA
Eskişehir'de ele geçirilen mühimmat
Eskişehir'de ele geçirilen mühimmat

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Çalışmalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 9 kişi hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı.

Çalışmalar sonucunda şahıslardan toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör, 25 adet 9 milimetre çapında mermi, 107 adet 7.65 milimetre çapında mermi, 2 adet pompalı av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet de tahta kınılı kılıç ele geçirildi.

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