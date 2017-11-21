Kütahya, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik'te mevsimin ilk karı yağdı. Eskişehir'de bazı ilçelerin yüksek yerlerinde de kar yağdı. Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Sulukaraağaç, Atalan, Karadere, Mihalılıççık ilçesinin Güreş, Yalımkaya, Alpu ilçesine bağlı Karacaören ve Başören mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaş Eskişehir'deki kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir hava tahmin raporu.

Bu bölgelerde büyükşehir belediyesi ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışı sonrası ekipler sürücülerin emniyetli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

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Büyükşehir belediyesi yetkilileri, Eskişehir genelinde kar yağışına karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Eskişehir'de okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şu an için konu ile ilgili Eskişehir Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı. Eskişehir'in bazı ilçelerinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili olurken yüksek kesimler de beyaza büründü.