Eskişehir'deki FETÖ davasında 12 kişiye hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 12 eski belediye çalışanı, 1 yıl 10 ay 15 gün ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Sedat Dereli, Okan Ay ve Ömer Soner ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, Sedat Dereli ve Okan Ay'ı 12'şer yıl hapse mahkum ederken, Ömer Soner, Ahmet Yazar, Mustafa Şahin ve Bahadır Batca'yı 6 yıl 3'er hapisle cezalandırdı.

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Sanıklardan Ahmet Yıldırım ve Selim Kayan'a 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, Mustafa Gül, Mücella Eroğul ve Mustafa Kaplan'ın 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklardan Ömer Soner'in tutukluluk süresini göz önüne alarak, elektronik kelepçeyle tahliyesine hükmetti.

Ayrıca tutuksuz sanıklardan Ahmet Geçeli'yi 9 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlıktan yararlanmasından dolayı cezasını 1 yıl 10 ay 15 güne düşürerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.