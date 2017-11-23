Esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar

Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satan 5 kişilik aile, polis baskını sırasında esrarı sobaya atıp yakınca evde sızıp kaldı.

Olay, Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında evin kapısı "koçbaşı" ile kırıldı. Bu sırada, zanlılar 1 kilo 400 gram esrarı, sobaya atıp yakmaya başladı. Evde bulunan 5 kişi sobadan çıkan esrar dumanından dolayı sızıp kaldı.

Adana'da polis baskını sırasında 1 kilo 400 gramlık esrarı sobada yaktılar.

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İçeri giren polis, U.Y., İ.E., E.B., M.Ö. ve K.Y.'yi uyurken buldu. Polis yaptığı aramada, soba içinde esrarların yakıldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar hava soğuk olduğu için sobayı yaktıklarını söyledi.

Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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