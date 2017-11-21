'FETÖ 170 ülkenin tamamı için bir milli güvenlik tehdididir'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya ülkelerine FETÖ çağrısında bulunarak, “Asya ülkeleri gelecekleri için FETÖ’ye karşı süratle önlem almalıdır” dedi.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu’nun “Asya’da barış ve kalkınmanın sürdürülmesi” başlıklı toplantısının açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Kahraman’ın yanı sıra, APA Başkanı Nguon Nhel, APA Genel Sekreteri Mohammat Reza Majidi APA Türk Delegasyonu Başkanı Burhan Kayatürk katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İsmail Kahraman, “Biz, Türkiye olarak tüm Asya’da, özellikle Doğu Asya bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz.

Bu çerçevede, Kore Savaşı’nda şehitler, gaziler vermiş bir ülke olarak, Kore Yarımadası’ndaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Tüm ülkelerin bölgesel ve küresel barışı tehdit edecek faaliyetlerden kaçınmalarını temenni ediyoruz” dedi.

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“Filistin meselesi, tüm dünyada önem ve aciliyet arz etmekte”

TBMM Başkanı Kahraman, “Bugün, Filistin Meselesi, gerek Ortadoğu gerek tüm dünyamız bakımından önemini ve aciliyetini korumaktadır. Filistin meselesine yegane çözüm yolu 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içerisinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır. Bu çerçevede, Filistinli kardeşlerimizin Ekim ayında imzaladıkları ulusal uzlaşı anlaşmasının barış süreci bakımından da ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası toplum olarak Filistin halkına karşı sorumluluğumuz, iki devletli çözüm vizyonunun muhafazası ve barış sürecinin vakit geçirilmeden yeniden canlandırılmasıdır” şeklinde konuştu.

“Asya ülkeleri gelecekleri için FETÖ’ye karşı süratle önlem almalıdır”

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Kahraman, “Şunun bilinmesinde azami fayda mülahaza ediyoruz. FETÖ, sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir milli güvenlik tehdididir. Türkiye’de uyguladıkları taktikleri faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde de uygulamaktadırlar. Örgütün temel stratejisi eğitim, diyalog, hoşgörü, sivil toplum kuruluşu kisvesi altında devlet kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek, ekonomik kaynaklara hakim olmaktır. Bu vesile ile Asya’nın tüm dost ülkelerine kendi güvenlikleri için, ülkelerinin geleceği için Fetullahçı Terör Örgütüne karşı gerekli önlemleri süratle almaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamboçya temsilcisi olan APA Başkanı Nguon Nhel’dan APA dönem başkanlığı devraldı.

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