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FETÖ'nün 'para kasası' yakalandı

FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi. Çıkmaz'ın, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin ortak operasyonuyla bir süre önce, gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandığı belirtildi.

Haber MerkeziAA
Türkiye, yurt dışındaki FETÖ yapılanmalarına yönelik çalışmalarını titizlikle yürütüyor... İncelemeler sonucu tespit edilen FETÖ'cüler yakalanarak bir bir Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye, yurt dışındaki FETÖ yapılanmalarına yönelik çalışmalarını titizlikle yürütüyor... İncelemeler sonucu tespit edilen FETÖ'cüler yakalanarak bir bir Türkiye'ye getiriliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışında bulunan ve Türkiye'den kaçan mensupları için özel ekip oluşturan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), iş adamı Memduh Çıkmaz'ın Sudan'daki yerini iki ay önce saptadı.

Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce, gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı.

MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'da işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi.


FETÖ'ye milyonlarca dolar kaynak aktarmış

  • Memleketi Çorum'da petrol istasyonları ve tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, FETÖ'nün "para kasası" işlevi gören etkin isimlerinden biri olarak biliniyordu.
  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "yurt dışına kaçış" talimatının ardından Çıkmaz da ocak 2016'da Sudan'a kaçmıştı.

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Memduh Çıkmaz

Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu.

Güvenlik kaynakları, Çorum'daki iş adamlarından FETÖ için "öşür" adı altında haraç topladığı belirlenen Çıkmaz'ın Sudan üzerinden de FETÖ'ye milyonlarca dolar kaynak aktardığının tespit edildiğini bildirdi.

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