FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 tutuklu

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan, 2 albay ve 1 sivil memur tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, Sivas merkezli 17 ilde Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan iki albay ile bir sivil memur, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir yarbay ile bir üsteğmen de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Operasyon kapsamında, 2'si emekli, 1'i görevinden ihraç edilen 9 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen ve 1 sivil gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 emekli subayın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.