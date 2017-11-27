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POLİTİKA

Ankara‘da AOÇ Kavşağı’ndaki dinazor kaldırıldı

Fıskiyeden sonra o da gitti

Ankara‘da AOÇ Kavşağı’nda yer alan ünlü dinozor maketi bu sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Yüksekliği 3 metre, uzunluğu ise 10 metre olan T-Rex dinozor maketi, kavşağın hemen yanında bulunan Ankapark’ın tanıtımı için Melih Gökçek döneminde konulmuştu.

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Aatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırılan dinazor.
Aatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırılan dinazor.

Ankara’da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile birlikte kente ilişkin yeni düzenleme ve icraatları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan meşhur fıskiyenin ardından Ankara’daki meşhur dinozor maketi de Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Melih Gökçek döneminde Ankapark’ın tanıtımı için konulan ve Türkiye’nin gündemine gelerek uzun süre tartışma konusu olan ünlü T-Rex dinozor maketi, bu sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü. Dinozorun depoya kaldırıldığı bildirilirken, 3 metre yüksekliği ve 10 metre uzunluğundaki dinozor maketi Ankapark’ın hemen yanında yer alan Çiftlik Kavşağı’na 2015 yılında monte edilmişti.

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Dinozordan önce kavşakta 3.5 metrelik bir robot heykeli yer alıyordu. O dönem robotun yerine eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter üzerinden oylama yaptığı robotlardan 7 numaralı olan ve yine oylama ile ismi ‘Dinocan’ olarak belirlenen 40 metrelik dinozor heykeli konacaktı fakat ‘Dinocan’nın aksamlarının montesi uzun sürdüğü için yerine T-Rex isimli dinozor konulmuştu.

Fıskiyenin neden kaldırıldığını açıkladı
GÜNDEM
Fıskiyenin neden kaldırıldığını açıkladı

Meşhur fıskiye gitti
GÜNDEM
Meşhur fıskiye gitti

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