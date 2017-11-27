Fıskiyeden sonra o da gitti

Ankara’da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile birlikte kente ilişkin yeni düzenleme ve icraatları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan meşhur fıskiyenin ardından Ankara’daki meşhur dinozor maketi de Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Melih Gökçek döneminde Ankapark’ın tanıtımı için konulan ve Türkiye’nin gündemine gelerek uzun süre tartışma konusu olan ünlü T-Rex dinozor maketi, bu sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü. Dinozorun depoya kaldırıldığı bildirilirken, 3 metre yüksekliği ve 10 metre uzunluğundaki dinozor maketi Ankapark’ın hemen yanında yer alan Çiftlik Kavşağı’na 2015 yılında monte edilmişti.

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Dinozordan önce kavşakta 3.5 metrelik bir robot heykeli yer alıyordu. O dönem robotun yerine eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter üzerinden oylama yaptığı robotlardan 7 numaralı olan ve yine oylama ile ismi ‘Dinocan’ olarak belirlenen 40 metrelik dinozor heykeli konacaktı fakat ‘Dinocan’nın aksamlarının montesi uzun sürdüğü için yerine T-Rex isimli dinozor konulmuştu.

GÜNDEM Fıskiyenin neden kaldırıldığını açıkladı