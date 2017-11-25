Gelibolu'da 9 kaçak göçmen durduruldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, arabalı vapura binmek için iskelede sıra bekleyen bir tırın dorsesinde 9 Suriyeli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Suriyeli aile, Yunanistan'a gitmek için gizlice A.B. yönetimindeki 34 EB 8843 plakalı tır dorsesine bindi.

İzmir'e hareket eden tırın Yunanistan'a gideceğini düşünen 9 kişi, saatler süren yolculuğun ardından araç Gelibolu İskelesi'nde arabalı vapura binmek için durunca Yunanistan'a geldiklerini zannederek inmek için dorseye vurdu.

Sesleri duyan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 4'ü çocuk 9 kişiyi emniyete götürdü.

Sağlık kontrolünden geçirilen söz konusu kişiler, izinleri bulunduğu için serbest bırakıldı.