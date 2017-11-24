Giresun’da sıcak çatışma

15 dakika kadar süren çatışma sonrası havanın kararmasından faydalanan teröristler ormanlık alana kaçtı. Çatışmanın ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyeterinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu belirlenen 3 adet sırt çantası, bir adet kalaşnikof, yaşamsal gıda maddeleri ve mühimmat ele geçirildi. Operasyona Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat da destek verdi.



Öte yandan, grubun lideri olduğu öğrenilen ’Rojhat Ankara’ kod adlı teröristin, kapatılan HADEP’in Ankara Gençlik Kolları Başkanlığını yaptığı, bundan dolayı kod isminin ’Ankara’ olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÜNDEM Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı

GÜNDEM Giresun'da PKK'lılara yardım ettikleri öne sürülen çift tutuklandı