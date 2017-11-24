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Son dakika haberleri: Giresun’da sıcak çatışma

Giresun’da sıcak çatışma

Giresun’un Yağlıdere ilçesi Yeşilpıar köyü Susuz mevkii yayla kırsalında dün akşam saatlerinde 3 kişi oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.

Haber MerkeziIHA
Giresun kırsalında terör operasyonu.
Giresun kırsalında terör operasyonu.

15 dakika kadar süren çatışma sonrası havanın kararmasından faydalanan teröristler ormanlık alana kaçtı. Çatışmanın ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyeterinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu belirlenen 3 adet sırt çantası, bir adet kalaşnikof, yaşamsal gıda maddeleri ve mühimmat ele geçirildi. Operasyona Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat da destek verdi.


Öte yandan, grubun lideri olduğu öğrenilen ’Rojhat Ankara’ kod adlı teröristin, kapatılan HADEP’in Ankara Gençlik Kolları Başkanlığını yaptığı, bundan dolayı kod isminin ’Ankara’ olduğu bilgisine ulaşıldı.

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