Gülen’i 7 kez istedik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ile ilgili bilgi verdi. Gül, “Gerek 15 Temmuz öncesi gerekse 15 Temmuz sonrası Türk yargısı milletinin yanında saf tutmuş ve terör örgütüne hukuk yoluyla cevap vermiştir. Yargı mensupları büyük bir gayretle görevini yerine getirmektedir. Bu insanlara saygı gösterilmemesi büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Milli bir duruşla herkesin yargının yanında yer alması gerekir” dedi.

ADALETTEKİ İHRAÇ 5 BİN 920

Başta darbe girişimi olmak üzere FETÖ ile ilgili açılan davaların hızla sonuçlanmaya başladığını söyleyen Gül, “Yargı hem kendisine hem de ülkesine yönelen kuşatma harekatı karşısında etkin ve dinamik bir şekilde adil ve cesur kararlara imza atmaktadır, atmaya devam edecektir” diye konuştu. Gül, darbe girişimi sonrasında kararnamelerle ihraç edilen adalet personelleriyle ilgili de bilgi verdi. “Tüm adalet teşkilatında ihraç edilen personel sayısı 5 bin 920 iken, bunun 3 bin 945’i hakim ve savcı” ifadelerini kullandı.

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TALEPNAME GÖNDERDİK

Köşe bucak kaçan FETÖ üyelerinin iadesi için Adalet Bakanlığı’nın olağanüstü bir mesaiyle çalıştığını vurgulayan Gül, teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin bugüne kadar ABD’ye 7 iade talepnamesi, 1 geçici tutuklama talebi gönderildiğini bildirdi. 19 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ elebaşının iadesi için ABD’ye talepte bulunulduğunu hatırlatan Gül, “Örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

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Abdulhamit Gül

2 ÖNEMLİ DAVADAN DOSYA GİTTİ

Bakan Gül, en son iade talepnamesinin 3 Kasım’da gönderildiğini belirtirken, söz konusu talepnameye, çok önemli 2 davayla ilgili yeni bilgi ve belgelerin konulduğu öğrenildi. Gül, bu davaların Cumhurbaşkanına suikast davası ile İstanbul’daki çatı darbe girişimi davası olduğunu ifade etti. Bu arada Gülen'in firari olması dolayısıyla dosyasının ayrıldığı suikast davasıyla ilgili mahkumiyet kararının da talepnameye eklendiği kaydedilirken, örgüt üyelerinin terör eylemlerinin siyasi suç olmadığının vurgulandığı ifade edildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 47 sanığın yargılandığı suikast davasında ceza yağdırmıştı.

45 imam için iade talebi

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FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, yurt dışına kaçtıkları tespit edilen örgütün üst düzey yönetici ve üyesi firari 45 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmek üzere Adalet Bakanlığına ulaştırıldı. FETÖ’nün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Malta, Burnika Faso, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın da yer aldığı 22 ülkede bulundukları tespit edildi. Mahkeme, Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu’nun da aralarında olduğu isimler için ABD’ye iade talepnamesi yolladı. Hamdi Akın İpek için Arnavutluk, Harun Tokak için İsrail, “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil için Tayland adli makamlarına iade talepnamesi gönderildi. İadeleri için talepname hazırlanan diğer isimlerden bazıları şunlar: “Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kurucan, Şeref Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Nevzat Ayvacı, Abdullah Aymaz.”

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