Günlük kiralık evlere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde "günlük kiralık evlere" yönelik denetimlerde çok sayıda ceza yazıldı.
Kocaeli'de 20 bin 764 TL para cezası kesildi
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde günlük kiralık evlere yönelik gerçekleştirilen uygulamanın Kocaeli ayağında uygunsuzluk tespit edilen evlere 20 bin 764 TL para cezası uygulandı.
Batman'da 47 daireye ceza
Batman'da, günübirlik kiralanan 47 daireye düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 kişiye 10 bin 382 lira idari para cezası verildi.
Sakarya'da 69 bin TL ceza kesildi
Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün kentteki günlük kiralanan dairelere yönelik yaptığı denetimlerde toplam 69 bin 156 lira para cezası kesildi.
Bursa'da 22 bin TL
Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri günlük kiralanan evlere yaptığı operasyonda yasadışı kullanılan 22 eve 160 bin lira para cezası kesti.