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İSTANBUL

İstanbul'da hava durumu! 25 - 26 Kasım haftasonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

Haftasonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu olacak. Öte yandan bazı bölgelere ve 11 kente de sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
İstanbul'da haftasonu mevsim normallerinde bir sıcaklık olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da haftasonu mevsim normallerinde bir sıcaklık olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu tahmin raporu.


İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak

İstanbul'da ilerleyen saatlerde sis ve pusun dağılmasıyla, gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Hafifleyen rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle hava sıcaklıklarının haftasonu 14-16 derece aralığında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı
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Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı

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