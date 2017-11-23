'HAK'ı Müslümanlara uygun şekilde yerine getirmeliyiz'

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, düzenlenen helal belgelerine güven sağlamak amacıyla kurulan Helal Akreditasyon Kurumunun çok yakında faaliyete geçmesinin planlandığını ve kurumun ticari kaygılara değil İslami hassasiyetlere sahip olacağını söyledi.

Dünya Helal Zirvesi kapsamında düzenlenen helal endüstrisi konulu panelde konuşan Soylu, dünya üzerinde 3,9 trilyon dolara dayanan helal pazarında görev alacak olan Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin bilgiler verdi.

"Helal belgelerine güvenin sağlanması gerekiyor"

Helal belgelendirme kurumları arasındaki karmaşıklığa dikkati çeken Soylu, "Helal belgelerine olan güvenin sağlanması gerekiyor. Bu amaç ve hedef doğrultusunda Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur ve çok yakında faaliyete geçmesi planlanmaktır. Kısa adı HAK olan bu kurum ile bizim başarmak istediğimiz budur." dedi.

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Soylu, akreditasyonun pek çok ülkede olduğu gibi sadece ticari kaygılarla yapılmayacağının altını çizerek, "Bu işi Müslümanların hassasiyetine uygun şekilde yerine getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

HAK'ın öncü bir kuruluş olacağını belirten Soylu, kurumun itibarından yararlanmak isteyen yerli ve yabancı belgelendirme kuruluşlarının HAK'a başvurarak akredite olabileceğini bildirdi.

"Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek"

Soylu, HAK'ın başlıca görevinin akreditasyon olduğunu belirterek, "Bunun yanında karşılıklı tanıma anlaşmaları yapacak, Türkiye'yi uluslararası örgüt ve platformlarda temsil edecektir." diye konuştu.

HAK'ın ayrıca bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetleri alanında da yetki sahibi olduğunu ifade eden Soylu, HAK'ın yönetim kurulu, danışma kurulu, genel sekreterlik ve hizmet birimlerinden oluşacağını anlattı.

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Soylu, tüm Müslümanların itimatını kazanmış bir belgelendirme sisteminin kurulmasının elzem olduğuna değinerek, HAK'ın bir kamu kuruluşu olacağını, uluslararası bir kurum olması için de ayrı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu, kurumun idari ve mali özerkliğinin de kanun ile garanti altına alındığını kaydetti.

"Helal belgelendirme işi Müslümanlara ait"

Helal standartları ve belgelendirme alanında ortak çerçeve ve akreditasyon sisteminin İslam ülkeleri arasındaki engelleri kaldıracağının ve ticarete olumlu yansıyacağının altını çizen Soylu, "Bizim beklentimiz, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarının Müslüman ülkeler tarafından ulusal standartlar olarak kabul edilmesidir." dedi.

Soylu, SMIIC'i helal konusunda en temel kuruluş olarak gördükleri ve desteklerini vurgulayarak, "SMIIC çatısı altında ortak bir akreditasyon sistemi oluşturulması verilen belgelerin izlenebilirliğini sağlayarak tüketicilerin helal belgelerine güvenini artıracaktır." diye konuştu.

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Helal belgelendirme pazarının da 6 milyar dolara yaklaştığının tahmin edildiğini açıklayan Soylu, "Helal belgelendirme alanının Müslümanlara ait olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.