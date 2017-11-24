Hamdolsun değişti

Bakanlık yayınladığı yönerge ile duanın başlangıcındaki ‘Tanrımıza hamdolsun’ kısmı ‘Allahımıza hamdolsun’ olarak değiştirildi. Değişimin gerekçesi, uygulamalarda farklılıklar yaşanması, bunun tereddüte sebep olması ve uygulama birliğinin sağlanmasının amaçlanması şeklinde açıklandı.

TBMM’YE BAŞVURUDA BULUNULMUŞTU

Konu ile ilgili 2016 yılında Mersin’de yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, yemek duasında geçen ‘Tanrı’ kelimesinin değiştirilmesini istemişti. Komisyon, talebi Milli Savunma Bakanlığı’na sormuştu. Bakanlık “TSK’da yemek duası uygulamasının yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir” yanıtı göndermişti. Komisyon, dilekçe ile ilgili başka bir işlem yapmama kararı almıştı.