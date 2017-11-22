Harekat memurunun dikkati uçak kazasını önledi

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda çalışan harekat memurunun, kalkış için hazırlık yapan özel bir uçağın ciddi bir aksaklığını fark ederek olası bir kazayı önlediği öğrenildi.

Önceki gün akşam saatlerinde Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkıp İspanya’nın MJV Havalimanı'na gidecek özel uçağın kokpit ekibi, uçağa geçerek son kontrollerini yaptı.

İspanyol ve İtalyan uyruklu 3 yolcu ve Sırbistan uyruklu 3 mürettebatın bulunduğu uçak hareket edeceği sırada bir yer hizmetleri firmasının harekat memuru Emine Danış, uçağın pitot tüplerinin kılıfla kapalı olduğunu fark etti.

Pilot bir süre fark etmedi

Bunun üzerine el kol hareketleriyle kokpiti uyarmaya çalışan Danış'ın çabalarını pilot bir süre fark edemedi.

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Danış, uçak hareket etmeden saniyeler önce burun kısmındaki kılıfı çıkararak uçağın önüne geçip pilota gösterdi. Bunun üzerine durumu fark eden pilot, uçağın kapılarını açtı. Diğer kılıflar toplanıp son kontroller yapıldıktan sonra uçak tekrar kapı kapattı ve İspanya’ya doğru havalandı.

Yetkililer, hız ve yüksekliği gösteren pitotların kapalı olmasının uçağın 10 dakika içinde düşmesine neden olacağını kaydetti.