Hata yaptım deyip aradı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye, Soçi zirvesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, kişisel Twitter hesabından görüşme öncesi tarihi bir itirafta bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Trump, Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Trump, “Bu sabah, Ortadoğu’da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşacağım. Ortadoğu’ya girmemiz başından hataydı. Birçok cana ve 6 trilyon dolara mal oldu. Hepsini halledeceğim ancak en başından beri oraya girmemeliydik” ifadesini kullandı.

OBAMA’YA ELEŞTİRİ

Trump, “Ortadoğu’ya barış getirilmesini konuşacağız” sözleriyle, isim vermeden eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Ortadoğu politikasını da eleştirdi. ABD Başkanı Trump, başkan adayı olduğu dönemden bu yana, bir önceki Obama yönetiminin Ortadoğu’da büyük bir karmaşa bıraktığını iddia ediyor.

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VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Bu mesajın ardından ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından, “Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik” diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada liderlerin Suriye, Soçi zirvesi ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada Erdoğan ve Trump'ın, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme anına ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, telefon görüşmesinin gerçekleştiği sırada çekilen fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafta, Erdoğan’ın, görüşmeyi Külliye'deki çalışma odasında gerçekleştirdiği görüldü. Erdoğan, görüşme sırasında masasında bulunan dokümanları dikkatlice inceledi.

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57. ALAY SANCAĞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Başdanışman Hamdi Kılıç da fotoğrafta yer aldı. Çalışma odasında bulunan Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay’ın sancağı dikkati çekti.

YPG'ye silah verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Trump ‘Bundan sonra YPG’ye silah verilmeyecek’ dedi” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Ankara’da Kongo Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, şunları söyledi:

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“Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. YPG’nin böyle bir oluşumda (Suriye Halkları Kongresi) yer almaması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’a iletti. Bizim ABD ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konulardan birisi de ABD’nin YPG’ye verdiği silahlardır. YPG’ye verilen silahlar konusundaki rahatsızlık Trump’a yeniden iletildi, görüşmede Trump net şekilde bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceği talimatı verdiğini söyledi. PYD/YPG’ye bundan sonra silah verilmeyeceği sözünün net şekilde verilmesi bizi memnun etti, uygulamada da bunu görmek istiyoruz.” Çavuşoğlu, görüşmede ABD ile vize sorunun artırk tamamen kaldırılması konusunda Türkiye’nin düşüncesinin de Trump’a iletildiğini belirterek, “Vize sorunu gibi gereksiz konuların iki ülke arasında olmaması gerektiğini vurguladık” dedi.