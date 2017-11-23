Her ilçeye 15 Temmuz anısı

AK Parti, teşkilatına 972 ilçenin her birinin bir 15 Temmuz anısı olması için bir talimat gönderdi.

Kimisi darbeci askerlerin halkın üstüne sürdüğü tankları nasıl etkisiz hale getirdiklerini kimisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanları nasıl doldurduğunu anlattı. On binlerce hikayenin yer aldığı yazı ve fotoğraf gibi materyaller söz konusu sitede arşive dönüştürülüyor. Bu çerçevede AK Parti, teşkilatına 972 ilçenin her birinin bir 15 Temmuz anısı olması için bir talimat gönderdi.

ŞEHİT OLAMADIK ŞAHİT OLDUK

Aktarılan hikayelerden birisinde 15 Temmuz günü TRT önünde yaşananlar şu şekilde anlatıldı: "15 Temmuz gecesi TRT Oran kampüsüne geldiğimizde, 10-20 kişilik bir polis gurubu, bizleri buradaki darbecilere karşı birlikte mücadeleye çağırdı. Bizler de tereddüt etmeksizin, komşularımızı da çağırarak burada demokrasi mücadelesi verdik. Nizamiye girişine yaklaşıp darbecilerle diyalog kurmaya çalıştığımızda, tehdit edildik, yaylım ateşine maruz kaldık, hırpalandık. Ancak hiç bir tehdit bizi geri çeviremezdi. O gece şehadete erişemesek de, demokrasi destanının şahitleri olduk."