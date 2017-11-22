Hükümetten bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin hesap kanun tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bedelli askerlikle ilgili olarak Canikli, "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil. Vakti gelen kardeşlerimiz, yükümlülükleri çerçevesinde bu görevlerini ifa etsinler. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, mücadeleye zarar verebilecek bir düzenleme yapılması söz konusu değil, doğru da değil" ifadelerini kullandı.

Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme

15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istihdam edilmesine yönelik imkandan diğer şehit ailelerinin de yararlanabileceğini söyleyen Bakan Canikli, "Şehitlerin çocuklarının askerlik hizmetinden muaf olması ile ilgili düzenleme var. Yükümlü olan şehitlerimizin birinci derece yakınlarının var. Görev yapan asker ver polis çocuklarına askerlikten muaf olma imkanı verilmiyor. Şimdi onu sağlıyoruz. KHK ile sağlayacağız. Muvazzaf subay ve polis şehit olmaları durumunda çocukları askerlik görevinden muaf olmamaları ile ilgili hükmü değiştiriyoruz. Onunla ilgili KHK önerildi. Uzman erbaşlara da zati silah edinme imkanı getiriliyor" dedi.

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Esed'in Moskova'ya gidişi

Esed’ın Türkiye hava sahası üzerinden Moskova’ya gittiğine ilişkin iddialara Canikli, "Onu biz bilmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz çerçevesinde bu adımlar atıldı. Orada uçuş kuralları bellidir. Bazı uçuşlarda yolcu bilgileri verilir. O bilgilerde verilenler çerçevesinde söz konusu değil. Onların kuralları bellidir" diye konuştu.

Taşeron örgütlere değinen Canikli, "PKK, DEAŞ’ın taşeron örgüt olarak kullanıldığı açığa çıkmıştır tartışmasız şekilde. Projenin temel hedefi bölgenin daha kolay yönetilebilmesini temin amacıyla devletlerin, siyasi organizasyonların şekillendirilmesidir. Bunun başında da Türkiye gelmektedir. Türkiye’nin bu amaçla istenildiği gibi kolay yönetilebilir bir ülke olmadığı anlaşılmıştır. Türkiye oyunu bozan ülke olmuştur. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kaybedilmesi sonucunu doğuracak şekilde bir çalışmanın olduğudur. Terör örgütleri de bu amaca yönelik hizmet eden paravan organizasyonlardır" değerlendirmesi yaptı.