İçişleri Bakanı Soylu Öğretmenler Günü mesajı yayınladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Soylu mesajında, "’Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin’, 1949 yılında ilkokul duvarının üzerine çökmesi sonucu ağır yaralanan ilkokul öğretmeni Şefik Sınığ’ın okul odasındaki son sözleri. Ceyhun Atıf Kansu’nun meşhur şiirine ilham veren sözler; ’Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum/Bütün çiçeklerini getirin buraya/Öğrencilerimi getirin, getirin buraya/Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer/Bütün köy çocuklarını getirin buraya.’ Şefik öğretmen 24 yaşındaydı. Necmettin öğretmen 23. Şenay Aybüke öğretmen 22. Hepsi de o kaya diplerinde açan çiğdemlere benzeyen çocuklarımız için yollara düşen pırıl pırıl evlatlarımızdı" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, öğretmenliğin devletin tayin ettiği ücra bir köydeki çocukları kendi çocuğu bilen, onu sahiplenen, onu eğitip vatanına milletine faydalı bir insan yapmak için çırpınan insanların mesleği olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

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"Bu yüksek ruhun ve eğitim gibi hayati bir konunun gereklerini yerine getirme noktasında Türkiye son 15 yılda çok ciddi adımlar atmıştır. 2010-2014 arasında OECD ülkeleri arasında en çok eğitim harcamasını artıran ülke Türkiye’dir. 2002’den bu yana öğretmen maaşlarını dolar bazında üç kat arttıran ülke, 580 binin üzerinde öğretmen ataması yapan ülke, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28’den 17’ye düşüren ülke de yine Türkiye’dir. Kurucusuna ’Gazi’ ve ’Atatürk’ demenin yanı sıra ’Başöğretmen’ diyen ülke de yine Türkiye’dir. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Şefik, Necmettin, Şenay Aybüke. Türkiye, onların sarıldığı ve uğruna şehit oldukları ideale sıkı sıkı sarılmıştır ve geleceğini öğretmenlerimizin emeğiyle eğitimli, dünya ile rekabet edebilen nesiller üzerinde yükseltmeye kararlıdır. Bu vesileyle Başöğretmen olmak üzere bizlere, çocuklarımıza, bu ülkenin geleceğine emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, aramızdan ayrılmış olan, şehadete ermiş olan bütün öğretmenlerimize de Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz."