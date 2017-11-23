AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Irak’ta yaşanan 7.3’lük deprem sonrası bölgeye ulaşan AFAD’ın hiç tereddütsüz yardıma koştuğunu dile getirdi. Yerel halkın “Irak Merkez Hükümeti’nden siz önce geldiniz” dediğini aktaran Güllüoğlu, dikkatlerin odaklandığı Soçi zirvesi konusunda, İdlib’te Fırat Kalkanı bölgesi gibi faaliyetlerinin olmadığına dikkat çekerek, “Bundan sonra süreçlerin devamında oraya daha fazla yardımı ulaştırmayı ümit ediyoruz” dedi.

SOÇİ SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara Türkiye’nin yapacağı evlerle ilgili son gelişmeleri de paylaşan Güllüoğlu, “Türkiye’nin Arakanlılara yerleşim yeri yapılması için verilen alan gerçekten zor bir alan. Bangladeşli yetkilerin onaylaması halinde bu süreci başlatacağız. İlk etapta 25 bin konut inşa edeceğiz” diye konuştu.

REKLAM

Fırat Kalkanı bölgesinde her türlü ihtiyacı karşılayacak lojistik merkezin olduğunu söyleyen Güllüoğlu, Soçi’de gerçekleşen liderler zirvesine de değindi. Güllüoğlu, “İdlib’te, Fırat Kalkanı bölgesi gibi faaliyetlerimiz yok. Astana süreci, Soçi’de devam edilen süreç çok önemli. İdlib’te çatışmasızlık ortamı oluştu. İdlip bölgesinde 3 milyondan fazla insan yaşıyor. Bundan sonra süreçlerin devamında oraya daha fazla yardımı ulaştırmayı ümit ediyoruz. ” dedi.