İftiracılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş” iftirasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Yurt dışında bir kuruş param varsa çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmam. Bunun taahhüdünü veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bunun bana taahhüdünü versin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu. Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu dile getiren Erdoğan, “Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki: bu ihanetin içine girmiş herkes cezasını çekmelidir” dedi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına da yer veren Erdoğan, sert konuştu. Erdoğan, “İspatlarsan makamımı bırakacağım” dedi.

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İHANETİN İÇİNDE OLAN CEZASINI ÇEKMELİ

Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi: “Kadına yönelik bu şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki, bu ihanetin içine giren herkes cezasını çekmelidir.

YENİ EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Ekonomik ve sosyal hayattaki etkinliklerinin artırılması konusunda da önemli adım attık. Yeni bir eylem planı hazırlandı. Erken yaşta ve zorla evlilik artık geride bırakmamız gereken önemli bir sorundur. Ülkemizde günümüz şartlarında erken sayılabilecek 14, 15, 16 yaşlarındaki evlilik oranı yüzde 4’lere kadar geriledi. Burada ortaöğretimdeki kız çocuklarımızın oranının yüzde 85’e çıkmasının çok önemli katkısı bulunuyor.

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MÜFTERİDİR, YÜZSÜZDÜR

Bu zat sadece kadınlara yönelik şiddetin savunucusu da değildir. Ülkemizin ve milletimizin aleyhine kim varsa hepsinin müdafi bu Kemal’dir. Aynı zamanda müfteridir, yüzsüzdür. Eskiden beri şahsım ve ailem hakkında aslı astarı olmayan yalanlar üretir. Sanki hiçbir şey olmamış gibi pişkince çirkefliğe devam eder. Çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların da müşterisi çıkıyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bir şeyi iddia ediyorsan, onu ispatla senin ortaya koyman gerekir.

İSPAT ETSİN BIRAKIRIM

Ben buradan artık ismini bile anmaya tenezzül etmediğim bu zata soruyorum: Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar hemen ben gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğiniz söyle, özür dile. Aksi halde dünyanın en alçak suçu olan iftiracı konumuna düşeceksin. Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında 1 kuruş parası varsa, herhangi bir bankada bunu ispat etsin. İspat ettiği anda cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın garantisini veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bana taahhüdünü versin."

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1,5 milyon tl'lik dava

Avukatlarıma talimatları verdim, bu müfteri hakkında işlemleri başlattılar. Bedelini ödetmek amacıyla manevi tazminat davasını, 1.5 milyon lira olarak talep ediyoruz. Açtık. Şu ana kadar zatın iddia ettiği gibi milyoner olamadık belki ama bu zattan alacağımız tazminatlar sayesinde herhalde olacağız. İspatlamazsan sen siyaseti bırakmalısın. İspatlarsan ben hem siyaseti hem Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan. İşsiz kalan erkek gider eşini döver denklemidir. Seçimlerde oy kullanacağı sandığı bulmayan, benim adım Kemal diyerek verdiği bütün sözleri tutan bu zata hak ettiğinde fazla süre ayırdığımın farkındayım. Bu zatı, milletimize, özellikle de kadınlarımıza havale ediyorum. Gereken dersi vereceklerine inanıyorum.