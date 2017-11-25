Bölücü örgütün kabusu haline dönüşen İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ordusu güçlendiriliyor. Terörle mücadelede önemli rol alan İHA’lar sayesinde teröristler, saklandıkları inlerden başlarını çıkaramaz duruma geldi. Çıkaranlar ise SİHA'larca etkisiz hale getiriliyor. Terörle mücadelede İHA’ların katkısını dikkate alan İçişleri Bakanlığı, bu çerçevede kolluk kuvvetlerini yeni araçlarla donatacak.

39 SİHA, 15 İHA DAHA GELECEK

Operasyonlarda istihbarat ve taarruzda etkin olarak kullanılan 59 hava aracı ve 450 drone daha emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin envanterine girecek. Hava araçlarından 39’u SİHA, 15’i de İHA olacak. Filoya 5 adet de İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) dahil edilecek. Terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda kolluk kuvvetlerinin “sahadaki gözü” olan İHA’lar 7 gün 24 saat uçuş yaptı. Jandarma, emniyet ve sahil güvenliğinin halen envanterinde bulunan 23 adet İHA, bin 161 adet dronun 14 bin saat uçtuğu bildirildi.

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