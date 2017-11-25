Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Danıştayın 'ilahiyat fakültesi' kararı ile ilgili "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
İlahiyat fakültelerinin öğretmenlik hakkı için flaş düzenleme yolda
İlahiyat fakülteleri için düzenleme yolda
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Danıştayın 'ilahiyat fakültesi' kararı ile ilgili önümüzdeki günlerde yasal bir düzenleme yapılacağını açıkladı.
Haber MerkeziAA