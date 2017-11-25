İlahiyat fakülteleri için düzenleme yolda

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Danıştayın 'ilahiyat fakültesi' kararı ile ilgili "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İlahiyat mezunları öğretmenlik listesinden çıkarıldı