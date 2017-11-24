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İlber Ortaylı ile öğrenci arasında caps olacak diyalog! İlber Ortaylı caps'leri

İlber Ortaylı ile öğrenci arasında caps olacak diyalog

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği etkinlikte metrelerce kuyruk oluştu. Öğrenci ile Ortaylı arasındaki mikrofon diyaloğu ise salonu kahkahaya boğdu.

Haber MerkeziIHA
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu öğrencilerinin organize ettiği etkinlik kapsamında Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Büyük Salonu’nda öğrencilerle buluşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, büyük ilgiyle karşılaştı. Binlerce öğrenci içeriye girmek için uzun kuyruklar oluştururken, bir diğer salonda da program ekrana yansıtıldı.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı için binlerce öğrenci geldi.

Caps olacak diyalog

Masada duran mikrofona uzanamayan Ortaylı, kürsüye çıkmak istedi. Ortaylı, “Kızım bu mikrofon burada olmaz. Bu masaları kullanmayın. Bunlar konferans masaları değil, bunlarla çay içilir” deyince salondan kahkaha sesleri yükseldi.

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