İnegöl’e 110 yeni halk otobüsü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı tanıtımda, 1 Kasım’da hizmete girecek araçların teslimi Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgün tarafından yapıldı.

İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgün, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bu ana çok kolay gelinmedi. Gerçekten geçirdiğimiz süreçlerde çok tartıştık, çok konuştuk. Bir tane derdimiz vardı; toplu ulaşıma teşvik edebilmek, toplu ulaşımı daha kaliteli hale getirebilmek, toplu ulaşımla alakalı yapılması gerekenleri ortaya koyabilmekti. Allah’a hamd olsun onu şu an burada görebiliyorum. İnşallah İnegöl insanı bu araçlardan dolu dolu istifa edecek, toplu ulaşımı tercih edecek. Dolayısıyla trafik yoğunluğuna sebep olan çok kısa metrajlı mesafelerde kullanılan araçlar da ortadan kalkmış olacak. Arkadaşlara hep söylediğim bir şey var; siz kaliteli, güvenli ve tabi ki ucuz bir imkanı sunarsanız birileri de çok meraklı değil, 80-100 bin liralık araçlarıyla birkaç kilometrelik mesafelere gitmeye. Dolayısıyla İnegöl’de yaşayan herkesi toplu ulaşıma teşvik etmemiz lazım. Araç alımıyla ilgili farklı firmalar araştırıldı. Pazarlıklar yaptık. Nihayetinde de bu noktaya geldik. Ben İNULAŞ’taki arkadaşlara da şunu ifade etmek istiyorum; biraz daha süremiz var, bu manada biraz daha bekleyebiliriz gibi bir algı vardı. Toplu ulaşımın tercih edilebilmesi için insanların, bizim ciddi bir değişime ihtiyacımız vardı. Bence biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Geldiğimiz noktada bugün 110 aracın teslim töreni için bir araya geldik. Farklı tiplerde ki araçlardan ziyade tek tip araç” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgün, Başkan Alinur Aktaş’a, Alper Taban’a, İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram’a Atalay Otomotiv firması yetkilisine teşekkür plaketi takdim etti. Yapılan duaların ardından araçların gezilmesi ve tanıtılmasıyla tören sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alanda sarı otobüslerle tur atarak ilk testi de yaptı.

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Sınıfının tek tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğine sahip olan Sultan LF, yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle de dikkat çekiyor. Otokar’ın yeni otobüsü Sultan LF, 8.4 metrelik uzunluğa sahip.