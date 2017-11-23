Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna öğle yemeği veren Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, küresel terör ve göç sorununa dikkati çekti. Yıldırım, özetle şunları söyledi:

Barış ve istikrar içerisinde yaşam sürdürmek ve ülkeler arasındaki itilafları sona erdirmek, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluğudur. Irak’ta son aylarda yaşanan gelişmeler, başta Türkiye, Irak Merkezi Yönetimi ve İran’ın kararlı duruşuyla ve uluslararası camianın bu sözde referandum karşısındaki tutumu sayesinde bu kriz sona ermiş ve otorite bölgede Merkezi Irak Yönetimi’nin eline geçmiş bulunmaktadır. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir.

BARIŞ İÇİN AKTİF ROL

REKLAM

Benzer bir gelişmeyi de Suriye’de yaşamak için Türkiye-Rusya-İran bir süreden beri Astana sürecini başlatmış bulunmaktadır. Astana sürecinin amacı, 6 yılı aşan Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi ve Suriye’de kalıcı bir barışın ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu anlamda da yine Türkiye-Rusya-İran çok aktif bir rol oynamaktadır. Bütün bu çalışmalar önemli bir merhaleye erişmiş ve nihayet Cenevre’de başlaması öngörülen kalıcı barış ve Suriye Devleti’nin, teröre bulaşmamış bütün etnik grupların temsiliyle yeniden teşkil edilme sürecine girilmiştir.

PKK KÜRESEL TERÖR ÖRGÜTÜ

Bölgede kalıcı barışın ve istikrarın bir an önce tesisi, hayati öneme sahip. PKK, PYD, YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı da amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele sadece bizim sorunumuz olmamalıdır. Bu mücadele, bütün insanlığın sorunudur. DEAŞ, PKK, PYD terör örgütleri, küresel terör örgütleridir.

REKLAM

EN BÜYÜK TEHDİT OLDU

Artık küresel terör, en büyük tehdit haline gelmiştir. İkinci büyük tehdit de göçtür. Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar dolayısıyla bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmıştır. Dolasıyla bu sorunu görmezden gelmek ve göçü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler, yanıldığını yakın zamanda anlayacaklardır. Terörle mücadeleyi yaparken bir yandan da bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesini, BM’nin bu konuda daha etkin bir rol almasını beklemekteyiz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SESSİZ

Arakan’da Müslümanların köyleri yakıldı ve adeta bir etnik temizliğe tabi tutulduklar. Birleşmiş Milletler sessiz. Bir başka ülkede bir insanın başına bir iş gelse hemen toplanıyorlar karar alıyorlar, yaptırım yoluna gidiyorlar. İnsanların öldüğü yerde Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa aslında sadece insanlar ölmüyor, insanlık da ölüyor demektir.

ABD’deki davalar yalana dayanıyor

Başbakan Yıldırım “Türkiye Ekonomi Zirvesi”nde, ABD’deki Reza Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Türkiye üzerinde bir takım emellerini gerçekleştirmek isteyen siyasi lobiler, hedefledikleri kaos planını hayata geçiremeyince Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonuna başladı. Uzun vadede felaket tellallığı yapanlar ters köşe olacak. Türkiye bir istikrar adası olarak ekonomik gelişmesini sürdürmeye devam edecek. 2017’de dünyada parmakla gösterilen, büyüyen ülkeler arasında yerimizi aldık. 2018 için de aynı şeyleri söylüyorum. Bu durumlar gelip geçicidir. Türkiye 2018’de 2017’den aşağı kalmayacaktır. Büyümeye devam edeceğiz, yatırıma devam edeceğiz. Üretime devam edeceğiz” dedi. GAYRETLERİ BEYHUDE Yıldırım, “Amerika’da görülmekte olan davalar, mesnetsiz, asılsız söylentilere ve yalanlara dayanmaktadır. ABD’deki davanın tarafları orada baskı altında tutuluyor, ülkemiz aleyhinde ifade vermeye zorlanıyor. Türkiye’yi zorlama yoluyla birtakım isnatlarda bulunmak ve buradan finans sektörümüzü sıkıştırarak Türk ekonomisini zora sokmak gayretleri beyhudedir. Asla sonuç çıkarmaz. Türkiye, bugüne kadar ihracatında, ticaretinde, hem kendi hukukuna hem de uluslararası hukuka aykırı hiçbir işlem yapmamıştır” diye konuştu.

REKLAM

Bu bölgenin kaderini bölgedekiler belirler

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Başbakan Yıldırım, bazı güçlerin, Türkiye’nin ayağına çelme takmak için her türlü fırsatı değerlendirdiklerini söyledi.

Yıldırım, “İstedikleri şey Türkiye edilgen olsun. Biz söyleyelim, 3 dakika sonra Türkiye konuşsun. Hemen cevap vermesin. Türkiye kim oluyor da bölgede politika belirliyor, karar veriyor? ‘Türkiye bizi takip et.’ Bu dönemler geçti. Bu bölgenin kaderini yine bu bölgede yaşayanlar belirler. Uzaktan gelenler değil. Bu bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirler, uzaktan gelenler değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dev yatırımlarına değinen Yıldırım, “Türkiye’de maalesef güzel şeyleri gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Eften püften konuları ön plana çıkararak moral değerlerimizi aşındırmaya çalışıyorlar. 15 yılda bu hizmetleri yaparken o kadar çok engelle karşılaştık ki... Her seferinde önümüze başka bir kılıkta çıkanlar oldu. İktidara ilk geldiğimiz dönemde hemen bir muhtıra verildi. Ondan sonra da sürekli bir yandan demokrasiyi geliştirmek bir yandan milletimizin hak ettiği hizmetleri yerine getirmek için durmadan mücadele ettik” dedi.