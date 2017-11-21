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İSTANBUL

İstanbul'da yağışlar ne zaman son bulacak? İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu için son tahmin

Meteoroloji İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul bugün çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu geçecek. Öte yandan yağış kenti terk etse de soğuk havalar bugün de etkisini gösterecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.
İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava bugün de etkisini gösterecek.

  • AKOM'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışlı hava bölgemizi terk etse de soğuklar bugün de devam edecek. İstanbul bugün çok bulutlu 8 derece. Önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi tahmin ediliyor" denildi.

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Meteorolojiden 19 ile kar ve sağanak uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 19 ile kar ve sağanak uyarısı

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde Çankaya'ya bağlı Dikmen, Oran, İncek ve Ahlatlıbel bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Başkente mevsimin ilk karı
FOTOĞRAF11
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Başkente mevsimin ilk karı yağdı
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Başkente mevsimin ilk karı yağdı
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Başkente mevsimin ilk karı yağdı
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Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Başkente mevsimin ilk karı
Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde Çankaya'ya bağlı Dikmen, Oran, İncek ve Ahlatlıbel bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
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