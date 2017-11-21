İstanbul'da yağışlar ne zaman son bulacak? İstanbul hava durumu İstanbul hava durumu için son tahmin Meteoroloji İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul bugün çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu geçecek. Öte yandan yağış kenti terk etse de soğuk havalar bugün de etkisini gösterecek.

Haber Merkezi 21 Kasım 2017, 12:23 Yeni Şafak