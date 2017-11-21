İstanbul'da yağışlar ne zaman son bulacak? İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu için son tahmin
Meteoroloji İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul bugün çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu geçecek. Öte yandan yağış kenti terk etse de soğuk havalar bugün de etkisini gösterecek.
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava bugün de etkisini gösterecek.
AKOM'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışlı hava bölgemizi terk etse de soğuklar bugün de devam edecek. İstanbul bugün çok bulutlu 8 derece. Önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi tahmin ediliyor" denildi.
Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde Çankaya'ya bağlı Dikmen, Oran, İncek ve Ahlatlıbel bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.