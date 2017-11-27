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İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neden turuncu ışıklar yandı

İstanbul turuncu

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için birçok ülkede sembol eserler 10 Aralık’a kadar turuncu renge bürünüyor. İstanbul’da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Haliç Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hıdiv Kasrı ve Beyazıt Kulesi turuncu renkli oldu.

Haber MerkeziYeni Şafak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, gibi yerler turuncu ışıkla aydınlatılacak. ​
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, gibi yerler turuncu ışıkla aydınlatılacak. ​

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, “Kadına yönelik şiddete karşı birleşin” kampanyasını hayata geçirdi. Projeyle kadına karşı şiddete dikkat çekmek için dünyanın dünyanın birçok yerindeki sembol eserler 10 Aralık’a kadar turuncu renge bürünecek.

İstanbul’da da Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hıdiv Kasrı, Bayezid Kulesi gibi kültürel varlıkların yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmed Köprüsü gibi yerler turuncu ışıkla aydınlatılacak.

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