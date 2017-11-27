15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neden turuncu ışıklar yandı İstanbul turuncu Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için birçok ülkede sembol eserler 10 Aralık’a kadar turuncu renge bürünüyor. İstanbul’da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Haliç Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hıdiv Kasrı ve Beyazıt Kulesi turuncu renkli oldu.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 04:00 Yeni Şafak