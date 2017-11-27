İstanbul turuncu

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, “Kadına yönelik şiddete karşı birleşin” kampanyasını hayata geçirdi. Projeyle kadına karşı şiddete dikkat çekmek için dünyanın dünyanın birçok yerindeki sembol eserler 10 Aralık’a kadar turuncu renge bürünecek.
İstanbul’da da Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hıdiv Kasrı, Bayezid Kulesi gibi kültürel varlıkların yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmed Köprüsü gibi yerler turuncu ışıkla aydınlatılacak.