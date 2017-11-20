İstanbul'a 20 saatlik yağış uyarısı

Meteoroloji ve ve AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul hava durumu tahminlerine göre, kent bugün çok bulutlu, il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah Avrupa yakasında, öğle saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'dan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, sağanak yağmurun ilerleyen saatlerde şiddetini arttırması, fırtına eşliğinde akşam saatlerine kadar etkili olacağının beklendiği duyuruldu.

Yağışla birlikte rüzgarın da karayelden (kuzey-batı) kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Tekirdağ ile Marmara Denizi üzerindeki bulutların öğlen saatlerinde İstanbul'u etkileyerek şiddetli yağışa neden olacağını söyledi.

REKLAM

Sonbaharın son günlerinde İstanbul'un artık soğumaya başladığını dile getiren Şen, "Öğleden sonra hava iyice soğumaya başlayacak ama sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altına düşmez. Şiddetli yağış öğlen saatlerinden itibaren başlar, bu gece devam eder. Yağmur yarın öğleden sonra kesilir. 20 saatlik bir yağış görünüyor. Sıcaklık gece de 6 dereceye kadar düşer. Şu an için dolu ve kar görünmüyor." dedi.

AKOM'un İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin haritası. ne kadar etkili olması bekleniyor.

"Havalar artık ısınmayacak"

Prof. Dr. Orhan Şen, genel olarak kentteki hava durumunun mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak şiddetli yağışlar beklenmeyen bir durumdur. Bu beklenmedik durum da her zaman olabilir. Sıcaklıklar da mevsim normallerinde. Kasım ayında İstanbul'da ortalama sıcaklık 14 derece civarında. En düşük de 8 derece. Öğlen beklenen yağış nedeniyle sıcaklar da düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Yağışa dikkat etmek, tedbir almak lazım. İstanbul gibi metropollerde, betonlaşmış şehirlerde su baskınları yapar. "

REKLAM

Şen, artık havaların ısınmayacağını dile getirerek, 10-15 günlük sürede de kar yağışının beklenmediğini, aralık ayı sıcaklıklarının ise 10-12 derece civarında öngörüldüğünü kaydetti.

Kırklareli'nde kar yağışı başladı

Öte yandan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkili oluyor.

GÜNDEM Kırklareli'de kar yağışı başladı

GÜNDEM İstanbul, Ankara, İzmir ve 14 ile kuvvetli yağış uyarısı