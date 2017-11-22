İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. kentte hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün içerinde hafif çisenti şeklinde görülecej yağışların akşam saatlerinden itibaren ise hafif yağmur şeklinde etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademe kademe artarak tekrardan mevsim normalleri civarına (14-16 derece) yükseleceği tahmin ediliyor" denildi.

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Hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselecek

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarın, yurdun batısında, hafta sonu ise ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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