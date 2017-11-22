Gündemİstanbulda akşam saatlerinde yağış bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'a yağış uyarısı! İstanbul hava durumu 5 günlük

İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor

Meteorolojinin İstanbul hava durumu tahminlerine göre, bugün akşam saatlerinde kentte yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı, yarından itibaren batı kesimlerinde, hafta sonu ise ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına yükselecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. kentte hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün içerinde hafif çisenti şeklinde görülecej yağışların akşam saatlerinden itibaren ise hafif yağmur şeklinde etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademe kademe artarak tekrardan mevsim normalleri civarına (14-16 derece) yükseleceği tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini

Hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselecek

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarın, yurdun batısında, hafta sonu ise ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

REKLAM

Meteorolojinin son bir haftalık hava durumu tahmin haritaları.

Batı Karadeniz'de 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
Batı Karadeniz'de 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak
GÜNDEM
İstanbul'a kar ne zaman yağacak

Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
FOTOĞRAF265
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Başlıca Ankara, Sivas, Erzurum, Kayseri, Bolu gibi şehirlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken bazen de güzel görüntülere sahne oldu.
YORUM YAP

KAPAT

YUKARI