İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. kentte hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün içerinde hafif çisenti şeklinde görülecej yağışların akşam saatlerinden itibaren ise hafif yağmur şeklinde etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademe kademe artarak tekrardan mevsim normalleri civarına (14-16 derece) yükseleceği tahmin ediliyor" denildi.
İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini Hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselecek
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarın, yurdun batısında, hafta sonu ise ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Meteorolojinin son bir haftalık hava durumu tahmin haritaları.
GÜNDEM
Batı Karadeniz'de 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
İstanbul'a kar ne zaman yağacak
FOTOĞRAF 265
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Başlıca Ankara, Sivas, Erzurum, Kayseri, Bolu gibi şehirlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken bazen de güzel görüntülere sahne oldu.