Gündemİstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak
İSTANBUL

Kasımpaşa Konyaspor maçı nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında bugün oynanacak maç dolayısıyla bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Göztepe arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 16.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa - Atiker Konyaspor arasında oynanacak İlhan Cavcav sezonu Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

  • Açıklamada, saat 13.30'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı bildirildi.

KAPAT

YUKARI