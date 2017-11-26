Kasımpaşa Konyaspor maçı nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında bugün oynanacak maç dolayısıyla bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Haber Merkezi 26 Kasım 2017, 13:35 AA