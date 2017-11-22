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İstanbul Ümraniye'de halk otobüsü okulun istinat duvarını yıktı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, okulun istinat duvarına çarptı. Çarpma nedeniyle, okulun istinat duvarının bir bölümü yıkılırken, öğrencilerin derste olduğu sırada gerçekleşen kazada maddi hasar meydana geldi.

Haber MerkeziAA
Otobüsün çarptığı duvarın bir bölümü yıkıldı.
Otobüsün çarptığı duvarın bir bölümü yıkıldı.

Ümraniye'de halk otobüsünün çarpması sonucu bir okulun istinat duvarı yıkıldı.

Saat 10.50 sularında Tantavi Mahallesi Estergon Caddesinde seyreden "131 C" sefer numaralı halk otobüsü, durağın yanındaki Atatürk Ortaokulu'nun istinat duvarına çarptı.

Çarpma nedeniyle, okulun istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

Öğrencilerin derste olduğu sırada gerçekleşen kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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