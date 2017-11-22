İstanbul Ümraniye'de halk otobüsü okulun istinat duvarını yıktı İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, okulun istinat duvarına çarptı. Çarpma nedeniyle, okulun istinat duvarının bir bölümü yıkılırken, öğrencilerin derste olduğu sırada gerçekleşen kazada maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 13:26 AA