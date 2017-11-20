İstanbul'da sahte içki operasyonunda 5 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması ile teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, çöp kutularından topladıkları şişelere sahte içki doldurup sattıkları öğrenildi.

Zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.