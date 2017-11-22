İstanbul'dan Ukrayna'ya giden uçaklarda bomba ihbarı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kiev ve Odessa'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanırken bomba ihbarı nedeniyle park alanına çekilen Ukrayna Havayolları'na ait tarifeli iki uçakta inceleme yapıldı.

Ukrayna merkezli havacılık yetkilileri, Atatürk Havalimanı'ndaki yetkili makamlara ulaşarak, başkent Kiev'e gitmek üzere pist başına yönelen tarifeli uçağın kalkışının yapılmamasını ve güvenlik prosedürleri gereğince incelenmesini talep etti.

Bunun üzerine söz konusu uçak, pist başından dönerek güvenli alana çekildi. Uçakta yapılan incelemeler devam yapıldı.

Ukrayna'nın Odessa şehrine gitmek üzere körükte yolcu alımını sürdüren tarifeli uçakta da Ukraynalı yetkililerden gelen söz konusu talep üzerine inceleme yapılmasına karar verildi.

Kaptan pilot, bunun üzerine yolcu alımını sonlandırarak, uçağın güvenli alana çekilmesini istedi.

REKLAM

"Bize bomba ihbarının yapıldığı söylendi"

Odessa uçağına gitmek üzere havalimanına gelen yolculardan Mehmet Şeref Özbay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın kalkış saatine kadar terminalde beklediklerini söyledi.

Özbay, bu sırada pasaport kontrolleri yapılan 100 yolcunun uçağa bindiğini, sonra aniden yolcu alımının durdurulduğunu ifade ederek, "Bize bomba ihbarının yapıldığı söylendi. Bizi dışarı çıkarttılar. Herhalde birisi telefonla ihbar etmiş. Direkt kaptan pilota mı basın yoluyla mı yapıldı bilemiyorum." diye konuştu.

Herhangi bir bulguya rastlanmadı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kiev ve Odessa'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanırken bomba ihbarı nedeniyle park alanına çekilen Ukrayna Havayolları'na ait tarifeli iki uçakta yapılan incelemede, herhangi bir bulguya rastlanılmadı.