İttifaka yasal zemin lazım

​MHP lideri Devlet Bahçeli, açılış ve temel atma törenleri için önceki gün gittiği Manisa’dan dönüşte bir grup gazeteci ile sohbet etti, sorulara şu cevapları verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, açılış ve temel atma törenleri için önceki gün gittiği Manisa’dan dönüşte bir grup gazeteci ile sohbet etti, sorulara şu cevapları verdi: (İttifak tartışmaları konusunda) 1991’de Islahatçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi ittifak yapmıştır. Hal böyle olunca, eğer bu konu Türkiye’de tartışılıyor ise, ittifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var.

Yasal zemin nasıl olmalıdır, bunu daha evvelden de ifade ettim. Siyasi partiler girmeli, ama ittifak yapılacak ise böyle bir düşünceye sahip olan birden fazla parti bir araya gelerek, bir ittifak düşüncesine sahipler ise o partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar ittifak içerisinde bölünmek üzere bir ittifak çatısı ismi üzerinde buluşmakla o halledilebilir.

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PARTİ OYLARI BELLİ OLSUN

Yani şu A partisi, bu B partisi. C ittifak partisi. Altına da, onun yanında F ve E partileri. O zaman buraya, A’ya bir mühür vuracaksınız. İkincisine B’ye bir mühür vuracaksınız. C’ye vuracaksınız ama hangi partiden birisi olarak ittifaka katılmışsa oradaki E partisinin mührünü de vurman lazım. O zaman E ile F’nin mühürleri toplamı C’yi oluşturur. C’nin çıkaracağı milletvekilinin kendi arasındaki dağılımı da E ve F partilerinin milletvekili sayısı olur. Dolayısıyla onlar da Meclis’te temsil edilir. Eğer barajı aşmış bir rakamı oluşturmuşlarsa, Hazine’den yardım alma gibi bir durum da oluşmuş olur. Bunlar tartışılsın diye söylüyoruz.

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TEMSİLE İMKAN VERİLMELİ

Bunun dışında ittifakı yapmadan yüzde 10 barajını aşabilmek açısından, o zaman da HDP ve ondan evvelki başka parti, bağımsız adaylar zincirlemesiyle konuyu aştı. Bağımsız adayları seçti, Meclis’e geldi. Bu deneyimlerden Türk siyaseti bir sonuç çıkarmalı, istikrar sağlamalı. Siyasi partilerin Meclis’te temsil edilmelerine imkan verilmeli, bir çözüm yolu bulunmalı.

EN AÇIK TUTUM ERDOĞAN’DAN

(Soçi zirvesi) En açık tutumu Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koydu. ‘(PYD’yi) muhatap almak mümkün değildir’ diyor. Önemli olan ortak bildiride ne olduğudur.

‘Go home’cular ‘come in’ diyor

Reza Zarrab’ın ABD’de yargılanmasını eleştiren Bahçeli, “ABD, hükümranlık alanında işlenmemiş bir suç için dava açma yetkisini kendisinde nasıl görüyor? Eğer bu gibi konularla ilgili elinde verisi, bilgisi varsa, kişiyi orada tutuklu bulundurmak yerine eldeki bilgilerle beraber onu Türkiye’ye iade etmesi lazım” dedi. Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın 17-25 ile ilgili Türkiye’de karşı karşıya kalmış olduğu birtakım suçlamalar, dokümanlar, iddialar dikkate alınırsa, burada bu neticeyi alamayanlar, bunları herhalde kaçtıkları ABD’de, ABD ile işbirliği yaparak onlara vermiş oluyor” diye konuştu. Bahçeli, şunları söyledi: “Dün, 12 Eylül öncesinde ‘go home’ (evine git) diye çığırtkanlık yapanlar şimdi ABD’ye ‘come in’ (buraya gel) diyorlar. Bu çok yanlış. Ne demek istediğimi anladınız mı? Bu sol geleneğe hiç bağdaşmayan değerlendirme. Her konuda ABD’yi haklı gösterip, ABD aracılığıyla Türkiye’ye baskı yapmaya heveslenmek doğru bir şey değil."

Tercihim final maçına gitmek

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider tamamlamasını Bahçeli, “Kartallar yüksekten uçar” sözüyle değerlendirdi. Bir soru üzerine Bahçeli, “Bugüne kadar herhangi bir maça gitmeyi düşünmedim. Benim tercihim final maçına gitmektir. Eğer o maç olursa 80 milyon oradayız demektir” dedi.