İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada propaganda yaptılar
Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, devlet kurumlarını ve büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları öğrenildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 17 Kasım'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda gözaltı sayısı 13'e çıkmıştı.