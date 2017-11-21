İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'in Dikili ilçesinde polis helikopteri desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İsmetpaşa Mahallesi Taşdede mevkisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı, 16 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
- Operasyon
- İsmetpaşa Mahallesi Taşdede mevkisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, 15 Kasım'da polis helikopteri ve drone destekli narkotik ekiplerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmış, 2 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda yatalak hastaların yataklarının altında ve muska şeklinde yapılmış boyunluklar ile evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok miktarda esrar, uyuşturucu hap ele geçirilmişti.