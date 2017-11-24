'Kandırılarak dağa çıkarılan çocuk sayısı 5'e inmiştir'

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akşam yemeği düzenlendi. Yıldırım, akşam yemeğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizi birleştiren Ay Yıldızlı bayrağımızdır, 81 milyon vatan evladıdır. Bunlar bizim kardeşliğimizin en önemli unsurlarıdır.

Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir.

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300 bine yakın yeni derslik kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı iyiye gidiyor. 2019 sonunda tekli öğretime geçmeyi hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsedik.

Eğitimde bilişim sınıfları, tablet bilgisayarlar ve internet modern eğitimin unsurlarındandır. Bizde bu hizmetleri sizlerle buluşturduk. Artık okullarda internete bağlanan dijital, dev akıllı tahtalarımız var.

İstanbul'da 32 bin 614 adet yeni derslik yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 56'dan 32'ye, orta öğretimde 34'ten 25'e indirdik.

O yüzden ne diyoruz insanı yücelt ki insan yücelsin, devleti yücelt ki devlet yücelsin.

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Sınıflarda ve okullarda yankılanan her şey yarınlarımızda yankı buluyor.

Eğitimde çağı yakalayamayan milletler geleceğin gerisinde kalacaklardır.

"Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir evren"

Çocuklarımız eleştirel düşünme, çok yönlü değerlendirebilme becerilerini öğretmenler sayesinde kazandı.

Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir evrendir.

Çocuklarımızın hayatında önemli rolleri siz öğretmenler oynuyorsunuz.

2 yıl önce terörle mücadelede terör örgütlerinin çocuklarımızı kandırarak, dağlara çıkan çocukların sayısı 600'lerde iken bu sayı şimdi 5'e indi. Allah'a şükür gençlerimiz geleceklerini dağda değil okullarda arıyor.

Türkiye' aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele ediyor.

Ülkemizde istikrar ve güvenin muhafaza edilmesi esastır. 50'li yıllar Türkiye'nin büyüdüğü, 60'lı ve 70'li yıllar kaybettiği yıllardır. 80'li yıllar Türkiye'nin yükseldiği, 90'lı yıllar ise düştüğü yıllar olmuştur. 2 binli yıllar ise Türkiye'nin büyüdüğü yıllar olmuştur.

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"Bu mudur insanlık?"

235 masum insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı. Bu mudur İslamiyet? Bu mudur insanlık?