Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Karadeniz'de bazı illerde kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu, Samsun ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'da özellikle Ilgaz Dağı'nda etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bulunduğu kısımda 5, kayak tesislerinin bulunduğu alanda ise 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, olumsuzlukların yanında kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kent merkezi ve Ilgaz Dağı'nda perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

5 günlük Kastamonu hava durumu

Samsun

Samsun'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

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Sahil kesimlerinde günün ilk saatlerinde yağmur ve fırtına etkili olurken, iç kesimlerde ve yükseklerde kar yağışı görüldü.

Samsun-Ankara karayolu Toptepe mevkisinde kar yağışı yoğunluğunu hissettirirken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece düştüğü bölgede yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdüreceği belirtildi.

5 günlük Samsun hava durumu

Çorum

Kentte sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yer beyaza büründü.

Kargı, Osmancık ve İskilip ilçesindeki yaylalar ile Sungurlu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

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Çorum-Ankara karayolundaki Koparan ile Çorum-Samsun karayolundaki Kaymakçı mevkilerinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla herhangi olumsuzluk yaşanmaması için karayolları ekiplerince tedbir alındı.

Koparan mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, refüje düştü. Sürücü ile araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece düştüğü kentte perşembe gününe kadar yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini kaydetti.



5 günlük Çorum hava durumu

GÜNDEM Meteorolojiden 19 ile kar ve sağanak uyarısı

FOTOĞRAF 21 Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Bölgede dün akşam başlayan sağanak, yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Düzce'nin yüksek kesimleri, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı Düzce geçişlerinde kar yağışı etkili oldu. Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler kesimiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Kaynaşlı, Dipsizgöl, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde etkili oluyor. Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Bolu Dağında kar yağışı Yolları kar kapladı araçlar kenara çekti Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler kesimiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Kaynaşlı, Dipsizgöl, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde etkili oluyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerini kendi imkanları ile temizliyor.