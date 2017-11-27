Karla mücadeleye kameralı takip

Karla mücadele kapsamında bu yıl yaklaşık 9 bin 700 personelin görev yapacak

Vatandaşların yolda kalmasını engellemek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Karla Mücadele Merkezi kurulduğunu belirten Arslan, kapalı yol durumu ve karla mücadele çalışmalarının burada 8 monitör üzerinden online haritalarla takip edildiğini, 3G aracılığıyla da kameralı araçlardan görüntüler alındığını söyledi.

9 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Arslan, ülke genelindeki 67 bin 599 kilometre yolda, 7 gün 24 saat trafik takibi yapıldığını kaydetti. Karla mücadele kapsamında bu yıl yaklaşık 9 bin 700 personelin görev yapacağını söyleyen Arslan, 7 bin iş makinesinden 3 bininin üzerinde araç takip sisteminin, 250’sinde de kameranın bulunduğuna dikkat çekti.

ALO 159 HATTI 7/24 HİZMETTE

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Merkezden Türkiye’nin tüm yol ağının takip edildiğini, bölge müdürlüklerinin ise kendi sınırlarındaki çalışmaları ve yolların durumunu izleyebildiklerini anlatan Arslan, “Araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinin karla mücadele çalışmalarında herhangi bir arızayla karşılaşmaları durumunda hemen müdahalede bulunarak, takviye ekip gönderilmesini sağlıyoruz.” dedi. Arslan, geçen kış sürücülerin mevsim şartlarına uygun hareket etmemesinin yolların kapanmasında ve mağduriyet yaşanmasında etkili olduğunu vurgulayarak, bu yıl aynı sıkıntıların yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Bakan Arslan, Alo 159 hattının 7 gün 24 saat hizmette olduğunun altını çizdi.