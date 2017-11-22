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Erzurum haber: Karlı yolda kayan otobüs yan yattı: 18 yaralı

Karlı yolda kayan otobüs yan yattı: 18 yaralı

Erzurum'un Çat ilçesinde karlı yolda kayan özel halk otobüsü yan yattı. Kazada 2'i polis 18 kişi yaralanırken kaza mahallinde adeta can pazarı yaşandı.

Haber MerkeziIHA
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Erzurum-Bingöl karayolu Çat ilçesi Karayolları Bakımevi civarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Çat arası yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü, sürücünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otobüs, yan yatarak durabildi.

Kazada 3'ü ağır, 2'i polis toplam 18 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kaza mahalline çok sayıda ambulans ve Erzurum AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları yoğun bir gayret sarf ederek kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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